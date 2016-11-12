Электрички отстают от расписания на Киевском и Савеловском направлениях

Фото: m24.ru
График движения поездов на Московской железной дороге стабилизируется после ледяного дождя и снегопада. Об этом сообщается на портале МЖД.
На Киевском направлении от расписания отстают на 20 минут два поезда дальнего следования: №6 сообщением Киев – Москва и № 102 Брянск – Москва. Также с увеличенным интервалом следуют несколько электричек.
На Савеловском направлении опаздывают несколько пригородных поездов на участках Дмитров – Дубна и Дмитров – Савелово.
На Белорусском направлении движение поездов полностью перевели на электровозную тягу. График движения пассажирских поездов и электричек почти соответствует к расписанию.
На Киевском направлении поезда также ведут электровозы, только на некоторых участках для подстраховки используются тепловозы. Контактную сеть главных путей уже очистили от наледи, и сейчас спецтехника счищает лед на боковых путях.
В компании отметили, что последствия ледяного дождя на МЖД устраняли всю ночь, работы продолжаются и сейчас. Из-за непогоды с опозданием следовали поезда на Белорусском, Киевском и Савеловском направлениях.
