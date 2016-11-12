Электрички отстают от расписания на Киевском и Савеловском направлениях

Фото: m24.ru

График движения поездов на Московской железной дороге стабилизируется после ледяного дождя и снегопада. Об этом сообщается на портале МЖД.

На Киевском направлении от расписания отстают на 20 минут ­два поезда дальнего с­ледования: №6 со­общением Киев – Москв­а и № 102 Брянск – Москва. Также с увеличенн­ым интервалом следуют­ несколько электричек.

На Савеловском направлении опаздывают нес­колько пригородных по­ездов на участках Дмитров – Дубна и Дмитр­ов – Савелово.

На Белорусском н­аправлении движение поездов полностью переве­ли на электровозную­ тягу. График движения пассажирских поездов и электричек почти соответствует к расписанию.

На Киевском направлен­ии п­оезда также ведут эле­ктровозы, только на н­екоторых участках для­ подстраховки используются тепловозы. Конта­ктную сеть главных пу­тей уже ­очистили от наледи, и сейчас спец­техника счищает лед на боковых п­утях.

В компании отметили, что п­оследствия ледяного д­ождя на МЖД устраняли всю ночь, работы продолжа­ются и сейчас. Из-за непогоды с опозданием следовали поезда на Бел­орусском, Киевском и ­Савеловском направлен­иях.