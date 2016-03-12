В Москве на вагон электрички упала опора контактной сети

Фото: m24.ru

На вагон электрички на перегоне Щербинка – Красный строитель на Курском направлении упала опора контактной сети, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Людей в электричке не было, пострадавших нет.

В 7:01 специальные службы МЖД убрали опору. А в 7:11 для движения открыли второй главный путь – по направлению в Москву. С 7:40 составы следуют по первому и второму путям со всеми остановками.

Однако в связи с проведением восстановительных работ на Курском направлении МЖД возможно незначительное отставание от графика движения электричек.

Напомним, для борьбы с паводком на Московской железной дороге подготовлено 17 противоразмывных поездов. Они загружены пиломатериалами, щебнем, железобетонными шпалами, есть также вагон для хранения инструментов и инвентаря.

Базироваться поезда будут на станциях возле опасных участков, наиболее подверженных весеннему половодью. Специалисты МЖД следят за уровнем воды в реках, железнодорожными мостами и насыпью вдоль путей. Где необходимо, они вскрывают водоотводы и малые водопропускные сооружения.