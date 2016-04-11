Форма поиска по сайту

11 апреля 2016, 20:17

Электричка насмерть сбила человека около платформы Вешняки

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Электричка, следовавшая из Москвы в область, насмерть сбил человека около платформы Вешняки Казанского направления. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"На месте работают представители служб города. Выясняются причины и обстоятельства происшедшего", – сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе МЖД, в связи с трагическим инцидентом четыре электропоезда по направлению в Москву следуют по маршруту с увеличенным интервалом до семи минут.

Железнодорожники принимают меры, чтобы его снизить до минимума.

