Расписание электричек на двух направлениях МЖД изменится

Фото: ТАСС/Елена Пальм

Расписание подмосковных электричек, курсирующих на Ярославском и Павелецком направлениях, частично изменится, сообщает пресс-служба МЖД. Это улучшит качество обслуживания пассажиров.

Так, с 12 марта на Ярославском направлении МЖД выводится из расписания электричка №6414, которая следует из Москвы в Красноармейск в 17.59 по рабочим дням. Вместо нее по этому маршруту назначен электропоезд №6418. Он будет отправляться с Ярославского вокзала в 18.28 и прибывать в конечный пункт в 20.05. Платформы Челюскинская и 43 км он проследует без остановок.

Электричка №6042 будет отправляться по рабочим дням на 29 минут позже существующего расписания. В Пушкино она будет прибывать в 18:50.

На Павелецком направлении с 12 марта по рабочим дням на участке Кашира - Ожерелье продлевается маршрут следования двух вечерних электричек.

Отправляющаяся в 16.03 из Москвы электричка №6109 будет прибывать в Каширу по расписанию в 18.02, затем в 18.11 отправится в Ожерелье.

В обратном направлении электричка №6110 будет отправляться со станции Ожерелье в 18.47 и прибывать в Москву в 20.58. Это на 17 минут позже существующего расписания. Состав проследует без остановки на платформах Ленинская, Чертаново, Зил, Москва-товарная Павелецкая.

Состав №6314 со станции Михнево будет отправляться на 18 минут раньше графика, в Москву он станет прибывать в 20.41, что раньше графика на 25 минут.

Электричка № 6720, следующая из Бирюлева в Москву, будет отправляться и прибывать на Павелецкий вокзал на 9 минут позже существующего расписания.

Со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.

Как изменятся тарифы на электрички

Напомним, На Ярославском, Киевском и Белорусском направлениях Московской железной дороги появятся дополнительные остановки для электричек, сообщает пресс-служба МЖД. Остановки вводятся для того, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров.

Так, с 10 марта на Ярославском направлении назначены остановки в пунктах Заветы Ильича, Правда, Зеленоградская и "Платформа 43 км" электропоезду № 6338, отправляющемуся из Москвы в Александров в 18.45. Прибывать он будет на 5 минут позже установленного графика.

На пункте Кокошкино Киевского направления в 19.35 будет делать полуминутную остановку электричка №6437, отправляющаяся из Москвы в Нару в 19.07.