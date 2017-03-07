Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта 2017, 14:39

Транспорт

Нескольким электричкам Горьковского направления продлят маршруты следования

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Нескольким пригородным поездам Горьковского направления с 9 марта продлят продлят маршруты и увеличат количество остановок, сообщает пресс-служба МЖД.

Маршрут электрички Москва – Железнодорожная, которая отправляется с Курского вокзала в 18:00, будет продлен до Купавны. А электричка, которая раньше следовала в Москву со станции "Железнодорожная", станет начинать маршрут из Купавны в 19:22. Оба поезда будут дополнительно останавливаться для посадки и высадки пассажиров на платформах "Заря" и "Черное".

Электропоезд, курсирующий по маршруту Фрязево – Москва в рабочие дни, будет делать дополнительные остановки на платформах "Есино" и "43 км", а ежедневная электричка Балашиха – Москва – на платформах "Кусково", "Чухлинка", "Карачарово", "Серп и Молот".

Сайты по теме


МЖД изменение в расписании ж/д и вокзалы пригородные поезда

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика