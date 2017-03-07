Нескольким электричкам Горьковского направления продлят маршруты следования

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Нескольким пригородным поездам Горьковского направления с 9 марта продлят продлят маршруты и увеличат количество остановок, сообщает пресс-служба МЖД.

Маршрут электрички Москва – Железнодорожная, которая отправляется с Курского вокзала в 18:00, будет продлен до Купавны. А электричка, которая раньше следовала в Москву со станции "Железнодорожная", станет начинать маршрут из Купавны в 19:22. Оба поезда будут дополнительно останавливаться для посадки и высадки пассажиров на платформах "Заря" и "Черное".

Электропоезд, курсирующий по маршруту Фрязево – Москва в рабочие дни, будет делать дополнительные остановки на платформах "Есино" и "43 км", а ежедневная электричка Балашиха – Москва – на платформах "Кусково", "Чухлинка", "Карачарово", "Серп и Молот".