Платформу "Космос" у аэропорта Домодедово закроют до конца августа

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Железнодорожная станция "Космос" Павелецкого направления будет закрыта на реконструкцию с 6 июля до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Во время ремонта до станции "Космос" пассажиры смогут добраться автобусными маршрутами. Платформу закроют в 2.00 понедельника, 6 июля, и откроют 1 сентября.

"В период проведения работ здесь не будет проводиться посадка и высадка пассажиров пригородных электропоездов, курсирующих от Павелецкого вокзала Москвы на станцию "Аэропорт Домодедово" и в обратном направлении", – отметили в пресс-службе МЖД.

Закрытие платформы связано с поэтапной реконструкцией участка Домодедово (Авиационная) – Аэропорт. Реконструкция предусмотрена комплексным инвестиционным проектом "Развитие Московского транспортного узла".

Реконструкции участка Домодедово (Авиационная) – Аэропорт проводится в три этапа. Уже завершены работы по переустройству станции "Авиационная" перегона Авиационная – Космос. Для повышения пропускной способности на участке Авиационная – Космос сейчас проводят укладку второго пути.

На втором этапе предстоит реконструировать станцию "Космос", перегон Космос – Аэропорт. На заключительном этапе там запланировано строительство путепровода тоннельного типа.

Проект реконструкции призван обеспечить транспортную доступность аэропорта "Домодедово" в связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока.