27 мая 2017, 09:24

Безопасность

МВД проверяет задержание читавшего стихи в центре Москвы мальчика

МВД начала проверку задержания читавшего стихи в центре Москвы 10-летнего мальчика, сообщает пресс-служба столичного главка.

"Руководством УВД ЦАО ГУ МВД России по Москве назначена проверка по факту инцидента который произошел 26 мая на улице Воздвиженка в 19:40", – сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

По версии полицейских, ребенок занимался попрошайничеством. В свою очередь, родители задержанного утверждают, что их 10-летний сын всего лишь декламировал стихи. Из ОВД "Арбатское" мальчика отпустили в тот же день.

