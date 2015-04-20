Сегодня в СМИ: Страховка для заемщиков и новый оператор связи

Фото: M24.ru

Заемщики смогут бесплатно отказаться от страховки

Заемщикам дадут возможность бесплатно отказаться от страховки при заключении кредитного договора, пишет "Коммерсантъ".

Сейчас стоимость страховки входит во взносы, и отказ от нее влечет расходы – страховые компании соглашаются вернуть лишь часть уплаченных средств.

МВД лишилось права отбирать лицензии на оружие у ЧОП

Конституционный суд лишил МВД права отбирать лицензии на оружие у частных охранных фирм, передает "Коммерсантъ".

Теперь ведомству придется обращаться в суд, чтобы лишить компанию права приобретать и хранить оружие.

Московский омбудсмен подготовила первый доклад о работе

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева подготовила первый отчет на этой должности, пишет "Коммерсантъ".

В докладе отмечается, что с начала 2014 года увеличился приток в Москву граждан Украины, которые зачастую находятся в столице в условиях хуже, чем на родине.

Минспорта утвердило инструкцию по обеспечению порядка при проведении спортивных мероприятий

Министерство спорта РФ утвердило типовую инструкцию по обеспечению общественного порядка и безопасности на спортивных объектах при проведении официальных спортивных мероприятий, сообщает "Российская газета".

Концепция определяет основные направления по созданию инфраструктуры, соответствующей международным стандартам, в том числе обеспечивающим надежную, скоростную и доступную связь на всех объектах проведения.

В России появится система, позволяющая отслеживать движение лекарств

В России будет создана автоматизированная система, которая позволит отслеживать движение лекарств от производителя до потребителя, сообщает "Российская газета".

Таким образом из аптек должны пропасть поддельные и контрафактные препараты.

Таможня предлагает ограничить число товаров, которые можно перевезти через "зеленый коридор"

Федеральная таможенная служба хочет ограничить число товаров, которые можно перевезти через "зеленый коридор", сообщает газета "Ведомости".

Таможенники планируют так бороться с "челноками". По мнению ФТС, сейчас недобросовестные граждане пользуются тем, что можно беспошлинно провезти вещи якобы в подарок для большой семьи.

Гендиректор "Почты России" дал интервью газете "Ведомости"

Генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов дал интервью газете "Ведомости".

Он рассказал о реформе компании, государственных вложениях и о том, как кризис повлиял на работу почты.

Оператор Tele2 готовится тестировать связь в Москве

Федеральное агентство связи выделило компании Tele2 номера в формате "977", сама фирма уже готовится тестировать оборудование в столице, сообщает "Ведомости".

Оператор должен начать предоставлять услуги в Москве во втором-третьем кварталах 2015 года.