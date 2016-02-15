Задержаны подозреваемые в хищении миллиона рублей у посетителя кафе

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В центре Москвы задержаны подозреваемые в краже крупной суммы денег. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, в минувшую пятницу с заявлением о хищении в полицию обратился 33-летний москвич.

По словам потерпевшего, в одном из кафе в 1-м переулке Тружеников неизвестные личности тайно похитили его портфель с денежными средствами и скрылись. Материальный ущерб составил 980 тысяч рублей.

По горячим следам двух подозреваемых удалось задержать. Их машину марки Renault Symbol остановили на Новинском бульваре. Подозреваемыми оказались безработные уроженцы Закавказья 32 и 34 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража в крупном размере". В настоящее время подозреваемые задержаны.

Напомним, сегодня на юге столицы неизвестные ограбили автомобиль. Преступление было совершено около дома 15/6 по Восточной улице. Неизвестные разбили стекло припаркованной машины, похитили сумку и скрылись на ВАЗ-2110. В городе был объявлен план "Перехват".

Машину злоумышленников обнаружили достаточно быстро – ее остановили на Комсомольском проспекте. Водитель был задержан, сейчас устанавливается его причастность к преступлению.