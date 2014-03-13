Фото: ИТАР-ТАСС

Первый клиентский центр МОЭСК открылся на территории Новой Москвы, в городе Троицк, информирует пресс-служба МОЭСК.

Это позволит сделать процесс подачи заявок на техприсоединение максимально удобным, а энергетическую инфраструктуру – доступной для техприсоединения физических лиц и субъектов предпринимательства.

"До недавнего времени заказчик технологического присоединения из Троицкого или Новомосковского округов вынужден был ехать либо в Подольск, либо на территорию "старой Москвы", что создавало неудобство как для физических, так и для юридических лиц. Троицк же с точки зрения логистики более доступен для клиентов МОЭСК, так как является географическим центром новой территории столицы", - заявил префект ТиНАО Дмитрий Набокин.

Работа нового центра организована по принципу "одного окна". Посетители могут подать заявку на технологическое присоединение, дополнительные услуги, а также получить справочную информацию, квалифицированную консультацию по данным вопросам.