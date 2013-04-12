Система учета тепла в столице станет прозрачнее

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице появился единый независимый оператор коммерческого учета тепловой энергии, который избавит москвичей от необходимости производить ежегодные перерасчеты и доначисления. Также будут исключены разночтения при формировании размера платежей.

Как сообщили в пресс-службе МОЭК, система учета тепла в Москве станет более прозрачной для всех участников процесса - и потребителей, и поставщиков тепла в дома и здания.

С 5 апреля общедомовые узлы учета тепловой энергии и горячей воды, которые раньше находились на балансе МОЭК, перешли в собственность города. Теперь они закреплены за Единым информационно-расчетным центром столицы (ЕИРЦ).

Компания передает в собственность города более 31 тысяч узлов учета тепловой энергии и горячей воды. ЕИРЦ будет контролировать работу узлов учета тепла, а также выделять средства на эксплуатацию, ремонт и замену оборудования.

В зоне ответственности МОЭК остается выдача технических условий на установку общедомовых узлов учета тепловой энергии и горячей воды, а также согласование и допуск их к эксплуатации.

В настоящее время в столице более 83% строений, обслуживаемых МОЭК, оснащены приборами учета тепловой энергии. Исключение составляют многоквартирные дома старой постройки, на которые невозможно уставить эти приборы учета, а также ветхие строения.