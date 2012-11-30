Пробки в Москве растянулись на десятки километров

Фото: ИТАР-ТАСС

Многокилометровые заторы сохраняются на столичных дорогах уже более суток. Вечером 30 ноября портал "Яндекс.Пробки" оценивает загруженность магистралей на 8 баллов из 10 возможных.

Аналитик сервиса Леонид Медников советует автомобилистам не выезжать на МКАД, где общая длина пробок составила более 100 километров.

Серьезные заторы также сохраняются на Третьем транспортном кольце, шоссе Энтузиастов, Ленинградском и Дмитровском шоссе, проспекте Мира и Носовихинском шоссе.

Одной из главных причин пробок на МКАД стали застрявшие фуры. Для того, чтобы освободить магистраль, сотрудники ГИБДД привлекали тягачи.

Водители некоторых грузовиков до сих пор не перешли на зимнюю резину, и машины просто не могли подняться вверх по эстакадам, рассказал РИА Новостям начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения московского управления ГИБДД Артем Иванов.

По его словам, на выезде с МКАД инспекторы помогают коммунальщиками, которые обрабатывают проезжую часть реагентами. В результате движение на Ярославском, Дмитровском и Осташковском шоссе постепенно восстанавливается. Также удалось стабилизировать движение в районе Ленинградского шоссе.

Накануне, возвращаясь из рабочей поездки в Павловский Посад, в пробке застрял и.о. губернатора Подмосковья Андрей Воробьев. Его машина без спацсигналов простояла в заторах 5 часов.

Сильный гололед, образовавшийся во время ледяного дождя, осложнил жизнь и пешеходам. Москвичи передвигаются по дорогам очень медленно, многие ловят автомобили или пользуются общественным транспортом, чтобы не идти пешком.

На машинах и деревьях образовалась ледяная корка. Некоторые деревья упали под тяжестью снега и воды. Кроме того, из-за большого количества осадков на улицах и в подземных переходах возникают целые реки.