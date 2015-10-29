Пьяный байкер проткнул колеса полицейской машины на МКАД

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пьяный байкер устроил разборки с сотрудниками ГИБДД, проколов ножом колесо служебной машины. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, задержанный был доставлен в отделение полиции.

Инцидент произошел 25 октября в 00.30 в районе 65-го километра МКАД. В рамках операции "Мигрант – 2015" сотрудники ГИБДД остановили мотоцикл Honda для проверки документов. Мужчина оказался пьян, что показало освидетельствование. Однако с показателями прибора мотоциклист не согласился. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.

При оформлении нарушения мужчина начал оскорблять сотрудников полиции, после чего ножом проколол колесо служебного автомобиля Ford и попытался скрыться, но был задержан.

Кроме того, в ходе личного досмотра у мотоциклиста обнаружили паспорт на другое имя, нож, пистолет ИЖ и 8 патронов к нему.

Задержанный был доставлен в ОМВД России по району "Строгино". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".

Отметим, что до конца этого года каждому московскому инспектору ГИБДД выдадут персональный видеорегистратор. Об этом рассказал в интервью m24.ru начальник столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко.

По его словам, это будут небольшие приборы размером со спичечный коробок, крепящиеся к одежде. Первые 30 регистраторов инспекторы протестировали во время дежурства на Садовом кольце и Каретном ряду.