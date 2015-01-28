Сегодня в СМИ: реконструкция МКАД и ракетная оборона столицы

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Владимир Колокольцев определил приоритеты на будущее

Приоритетным направлением полицейского следствия в 2015 году будет расследование дел о хищениях бюджетных средств, преступлениях в кредитно-банковской сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщает "Коммерсантъ". Об этом 27 января сказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на итоговом годовом оперативном совещании органов предварительного следствия в системе МВД. При этом он отметил, что в прошлом году следователям удалось обеспечить существенный рост уровня законности.

Главы МИДов стран ЕС обсудят новые ограничительные меры в отношении РФ

Евросоюз готовится к введению новых санкций в отношении РФ, пишет "Коммерсантъ". 28 января эту тему обсудят постпреды стран ЕС в Брюсселе, а в четверг — главы МИДов. Речь пойдет о расширении черных списков физических лиц и компаний, а также о запрете на поставки в Россию некоторых видов оборудования, в том числе для газовой отрасли. Кроме того, Евросоюз может обсудить идею отключения РФ от системы SWIFT. Премьер Дмитрий Медведев вчера предупредил: в случае принятия такого решения "реакция РФ будет без ограничений".

Каждый десятый склад в столичном регионе может опустеть

Столичным и Подмосковным складам сложно найти арендаторов, сообщает РБК. В 2014 году было введено рекордное количество новых объектов, которые в кризисной ситуации оказались не востребованы. Доля вакантных помещений в 2015-м может увеличиться до 10% по сравнению с 1–2% в предыдущие годы.

Что выиграют москвичи от реконструкции Московской кольцевой автодороги?

До 2017 года планируется обновить 12 старых развязок на МКАД, передает "Российская газета". Старые развязки, построенные по типу клеверного листа, не устраивают город тем, что транспортные потоки на них пересекаются. Это создает дополнительные пробки и способствует возникновению аварий. Сейчас поставлена цель сделать все заезды на МКАД с вылетных магистралей направленными.

Имея их, машины, прежде чем совершить маневр, просто заранее плавно перестроятся правее. Будут реконструированы подъезды и к торговым центрам, расположенным вдоль МКАД. По нормативам они должны состоять из двух полос по 3,5 метров каждая. Перед каждым должна быть разгонная полоса длиной не менее 70-90 метров. Скорость на МКАД в ходе реконструкции увеличится процентов на 10-15. К тому же МКАД станет более безопасной.

Ракетную оборону Москвы проверили на прочность

Во вторник армейское командование проверило боеготовность дежурных сил, ответственных за противовоздушную оборону Москвы и Центрального промышленного района России. Об этом сообщает "Российская газета".

Чтобы максимально приблизить тренировку к реальным боевым условиям, генералы подняли в небо высотные перехватчики МиГ-31 и истребители Су-27. Дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных полков обнаружили более десятка контрольных целей, имитирующих массированный налет ударной авиации на малых высотах.

В проверке боеготовности участвовали 60 боевых расчетов зенитных ракетных и радиотехнических подразделений командования ПВО и ПРО. Впервые в тренировке задействовали соединение противоракетной обороны.

Эксперты утверждают, что работа по контрольным целям является наиболее эффективным способом проверить боеготовность дежурных сил. В прошлом году в Войсках ВКО прошло 25 таких тренировок.

Получившим госпомощь банкам запретят повышать ставки по кредитам

Получившим госпомощь банкам хотят запретить повышать ставки по уже выданным кредитам промышленным предприятиям, пишут "Ведомости" .

Мораторий в первую очередь затронет госбанки, где доля таких кредитов выше.

"Если такое решение будет принято правительством, оно нас ограничит, это пойдет банкам в минус", - комментирует возможные ограничения член правления Промсвязьбанка Владимир Яшин.