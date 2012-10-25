Движение транспорта на северо-западе Москвы парализовано

Фото: ИТАР-ТАСС

Большая пробка образовалась на северо-западе Москвы. Движение парализовало из-за развязки МКАД - Ленинградский проспект.

Ленинградка стоит от Третьего транспортного кольца до МКАД в область, за МКАД движение заблокировано до поворота на "Шереметьево".

Пробка на внешней стороне Кольцевой растянулась почти на 15 километров от Дмитровского до Новорижксого шоссе, а на внутренней – от Рублево-Успенского до Ленинградского шоссе, сообщает "Интерфакс".

Еще один затор длиной 4 километра образовался на севере Третьего транспортного кольца, на западе магистрали пробка составляет 2 километра.

В целом портал "Яндекс.Пробки" оценивает загруженность дорог в городе на 7 баллов из возможных 10.