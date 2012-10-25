Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября 2012, 17:40

Город

Движение транспорта на северо-западе Москвы парализовано

Фото: ИТАР-ТАСС

Большая пробка образовалась на северо-западе Москвы. Движение парализовало из-за развязки МКАД - Ленинградский проспект.

Ленинградка стоит от Третьего транспортного кольца до МКАД в область, за МКАД движение заблокировано до поворота на "Шереметьево".

Пробка на внешней стороне Кольцевой растянулась почти на 15 километров от Дмитровского до Новорижксого шоссе, а на внутренней – от Рублево-Успенского до Ленинградского шоссе, сообщает "Интерфакс".

Еще один затор длиной 4 километра образовался на севере Третьего транспортного кольца, на западе магистрали пробка составляет 2 километра.

В целом портал "Яндекс.Пробки" оценивает загруженность дорог в городе на 7 баллов из возможных 10.

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы
МКАД пробки Ленинградское шоссе ТТК трафик

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика