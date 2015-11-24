Мужчина упал с эстакады на МКАД

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Мужчина упал с эстакады в районе 79-го километра МКАД, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

В результате инцидента пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медучреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку для установления причин и обстоятельств происшествия.

В начале ноября мужчина упал с пандуса, расположенного на уровне 2–3 этажа в аэропорту Внуково. От полученных травм он скончался на месте. Погибший оказался гражданином Таджикистана.

Сотрудник УВД аэропорта обратил внимание на странное поведение мужчины. Он объяснил полицейскому, что не может купить билет, на что тот предложил ему помочь и проводить из зоны вылета к билетным кассам.

Пока они шли к кассам, гражданин Таджикистана отстал от полицейского, забежал на эстакаду и спрыгнул вниз.