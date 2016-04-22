Штраф за остановку на МКАД: как избежать и чем доказать невиновность

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Останавливаться на МКАД, как и на любой автомагистрали, нельзя – это опасно, к тому же можно спровоцировать аварию. Немотивированный съезд на обочину и стоянка караются штрафом в 1,5 тысячи рублей. Но ведь бывают ситуации, когда не остановиться просто невозможно – стало плохо пассажиру или водителю, возникли неполадки в автомобиле, наконец, нужно срочно позвонить. Что делать, чтобы не получить "письмо счастья" с квитанцией на оплату штрафа, и как доказать свою правоту, если оно уже пришло?

Как это бывает

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

"Один мой друг недавно оказался в такой ситуации, – рассказывает координатор общественного проекта "Движение" Андрей Филин. – Он ехал по магистрали и остановился на несколько минут, чтобы написать смс – дело небыстрое, за рулем этого делать нельзя. Остановился в кармане для общественного транспорта, которыми водители автомобилей часто пользуются в таких ситуациях. Подходит к нему полицейский: "Что ты тут стоишь? Будем оформлять". Но друг оказался подкованным в правилах дорожного движения и смог доказать свою правоту".

История вопроса На МКАД за съездами на обочину следят не только полицейские, но и камеры. Они начали фиксировать проезд по обочинам магистрали год назад – в прошлом апреле. Тогда более 100 камер нацелились на "обочечников". На МКАД за съездами на обочину следят не только полицейские, но и камеры. Они начали фиксировать проезд по обочинам магистрали год назад – в прошлом апреле. Тогда более 100 камер нацелились на "обочечников". "С помощью камер мы планируем приучить водителей не выезжать на обочину и, тем самым, снизить количество ДТП на МКАД. В итоге движение по скоростной дороге с разрешенной скоростью 100 км в час станет безопаснее, так как многие ДТП происходят при столкновений водителей, объезжающих заторы по обочине, и законопослушных автомобилистов, следующих по своей полосе", – поясняет глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. Фотоматериалы с камер ЦОДД направляются в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД для оформления штрафа. Денежное наказание за езду по обочине, согласно КоАП РФ, составляет 1,5 тысячи рублей.



По правилам

Фото: YAY/ТАСС

Согласно правилам дорожного движения, останавливаться на автомагистралях можно только в местах, где есть специальный знак – "Парковка" или "Место отдыха". В непредвиденных ситуациях остановиться тоже можно – это право водителю гарантирует пункт 16.2 ПДД.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД Москвы, при вынужденной остановке транспортного средства на автомагистрали, водитель должен незамедлительно включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. "Также, в соответствии с пунктом 12.6. Правил дорожного движения Российской Федерации при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест", – отметили в пресс-службе.

"Я в таких случаях еще включаю дополнительно противотуманную сигнализацию – красные фонари, более яркие, чем аварийка, – говорит Андрей Филин. – Знак поставить тоже нужно, чтобы подстраховаться и точно не подвергать опасности других водителей. Если нет знака – сейчас его наличие не проверяют и многие перестали возить, – сойдет канистра, коробка, любой заметный предмет, который есть в машине".

Какие ваши доказательства

Фото: YAY/ТАСС

Если штраф выписан, а вы уверены с своей правоте, нужно собирать доказательства. Первым делом позаботьтесь о документальном подтверждении правомерности своих действий.

Фотосвидетельства можно найти на портале "Автокод" или столичном портале госуслуг. Как пояснили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы, их можно использовать при обжаловании штрафа в случае, "если на них видны доказательства вынужденности остановки".

Плохое физическое состояние водителя или пассажиров камера зафиксирует вряд ли – как и необходимость написать смс. Поэтому совершая вынужденную остановку, заранее подумайте, что может послужить доказательством ее необходимости. Например, справка от врача.

Андрей Филин советует полагаться на собственные ораторские способности и человечность сотрудников ГИБДД. "Там тоже сидят люди, и они вас должны понять. Нужно писать подробную объяснительную записку. Укажите в ней все как было – ну, например, ехал с ребенком четырех лет, ребенка затошнило, остановился, чтобы помочь ему. Главное не выдумывать невероятных историй – вряд ли кто-то поверит в то, что вас вдруг ослепил неземной свет или вы увидели в небе щупальца летающего макаронного монстра. Если вам стало плохо и вы остановились, чтобы прийти в себя, так и пишите. А справка, на мой взгляд, не обязательна. Да и как ее получить, если дело во временном плохом самочувствии? Не вызовете же вы скорую на МКАД".

Будете жаловаться

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Штраф можно обжаловать в ГИБДД – за съездами на обочину следит только это ведомство.

Подать жалобу нужно в течение 10 дней с момента получения квитанции. Пропустили срок по уважительным причинам (например, были в отпуске) – пишите ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования постановления об административном правонарушении. В случае отказа должностного лица удовлетворить такое ходатайство следует обратиться в районный суд, а если и он отказывается удовлетворять ходатайство – то в суд вышестоящий.

Если нет возможности являться для участия в рассмотрении жалобы в суд или в выписавший штраф орган, нужно в самой жалобе или в отдельном ходатайстве указать просьбу о рассмотрении жалобы в ваше отсутствие и направлении решения на ваш адрес.

Как оспорить неправильно выписанный штраф ГИБДД

К жалобе нужно приложить следующие бумаги: ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении (если 10-дневный срок с момента получения постановления пропущен);

копия постановления по делу об административном правонарушении (с двух сторон);

дополнительные материалы, подтверждающие информацию, изложенную в жалобе: фото и видео, копии документов и т.п.

Верните деньги!

Как вернуть деньги за ошибочно оплаченный штраф

Что делать, если автовладелец оплатил штраф не глядя, а потом понял, что мог бы этого не делать? Уплаченную сумму можно вернуть, подав заявление на имя начальника подразделения ГИБДД, отправившего постановление о нарушении.

Внимание: сделать это можно только в случае, если штраф успешно обжалован уже после оплаты. К заявлению необходимо приложить копию платежных документов, бумагу, подтверждающую факт обжалования, и реквизиты банковского счета, на который нужно перечислить средства.





Вернуть оплаченный успешно обжалованный штраф можно также онлайн – на портале "Автокод". Список дополнительных документов тот же, только вместо бумаг нужно приложить к заявке их сканы.