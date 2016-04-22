Штраф за остановку на МКАД: как избежать и чем доказать невиновность

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Останавливаться на МКАД, как и на любой автомагистрали, нельзя – это опасно, к тому же можно спровоцировать аварию. Немотивированный съезд на обочину и стоянка караются штрафом в 1,5 тысячи рублей. Но ведь бывают ситуации, когда не остановиться просто невозможно – стало плохо пассажиру или водителю, возникли неполадки в автомобиле, наконец, нужно срочно позвонить. Что делать, чтобы не получить "письмо счастья" с квитанцией на оплату штрафа, и как доказать свою правоту, если оно уже пришло?
Как это бывает
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
"Один мой друг недавно оказался в такой ситуации, – рассказывает координатор общественного проекта "Движение" Андрей Филин. – Он ехал по магистрали и остановился на несколько минут, чтобы написать смс – дело небыстрое, за рулем этого делать нельзя. Остановился в кармане для общественного транспорта, которыми водители автомобилей часто пользуются в таких ситуациях. Подходит к нему полицейский: "Что ты тут стоишь? Будем оформлять". Но друг оказался подкованным в правилах дорожного движения и смог доказать свою правоту".
История вопросаНа МКАД за съездами на обочину следят не только полицейские, но и камеры. Они начали фиксировать проезд по обочинам магистрали год назад – в прошлом апреле. Тогда более 100 камер нацелились на "обочечников".
"С помощью камер мы планируем приучить водителей не выезжать на обочину и, тем самым, снизить количество ДТП на МКАД. В итоге движение по скоростной дороге с разрешенной скоростью 100 км в час станет безопаснее, так как многие ДТП происходят при столкновений водителей, объезжающих заторы по обочине, и законопослушных автомобилистов, следующих по своей полосе", – поясняет глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.
Фотоматериалы с камер ЦОДД направляются в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД для оформления штрафа. Денежное наказание за езду по обочине, согласно КоАП РФ, составляет 1,5 тысячи рублей.
По правилам
Фото: YAY/ТАСС
Согласно правилам дорожного движения, останавливаться на автомагистралях можно только в местах, где есть специальный знак – "Парковка" или "Место отдыха". В непредвиденных ситуациях остановиться тоже можно – это право водителю гарантирует пункт 16.2 ПДД.
Как пояснили в пресс-службе ГИБДД Москвы, при вынужденной остановке транспортного средства на автомагистрали, водитель должен незамедлительно включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. "Также, в соответствии с пунктом 12.6. Правил дорожного движения Российской Федерации при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест", – отметили в пресс-службе.
"Я в таких случаях еще включаю дополнительно противотуманную сигнализацию – красные фонари, более яркие, чем аварийка, – говорит Андрей Филин. – Знак поставить тоже нужно, чтобы подстраховаться и точно не подвергать опасности других водителей. Если нет знака – сейчас его наличие не проверяют и многие перестали возить, – сойдет канистра, коробка, любой заметный предмет, который есть в машине".
Какие ваши доказательства
Фото: YAY/ТАСС
Если штраф выписан, а вы уверены с своей правоте, нужно собирать доказательства. Первым делом позаботьтесь о документальном подтверждении правомерности своих действий.
Фотосвидетельства можно найти на портале "Автокод" или столичном портале госуслуг. Как пояснили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы, их можно использовать при обжаловании штрафа в случае, "если на них видны доказательства вынужденности остановки".
Плохое физическое состояние водителя или пассажиров камера зафиксирует вряд ли – как и необходимость написать смс. Поэтому совершая вынужденную остановку, заранее подумайте, что может послужить доказательством ее необходимости. Например, справка от врача.
Андрей Филин советует полагаться на собственные ораторские способности и человечность сотрудников ГИБДД. "Там тоже сидят люди, и они вас должны понять. Нужно писать подробную объяснительную записку. Укажите в ней все как было – ну, например, ехал с ребенком четырех лет, ребенка затошнило, остановился, чтобы помочь ему. Главное не выдумывать невероятных историй – вряд ли кто-то поверит в то, что вас вдруг ослепил неземной свет или вы увидели в небе щупальца летающего макаронного монстра. Если вам стало плохо и вы остановились, чтобы прийти в себя, так и пишите. А справка, на мой взгляд, не обязательна. Да и как ее получить, если дело во временном плохом самочувствии? Не вызовете же вы скорую на МКАД".
Будете жаловаться
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Штраф можно обжаловать в ГИБДД – за съездами на обочину следит только это ведомство.
Подать жалобу нужно в течение 10 дней с момента получения квитанции. Пропустили срок по уважительным причинам (например, были в отпуске) – пишите ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования постановления об административном правонарушении. В случае отказа должностного лица удовлетворить такое ходатайство следует обратиться в районный суд, а если и он отказывается удовлетворять ходатайство – то в суд вышестоящий.
Если нет возможности являться для участия в рассмотрении жалобы в суд или в выписавший штраф орган, нужно в самой жалобе или в отдельном ходатайстве указать просьбу о рассмотрении жалобы в ваше отсутствие и направлении решения на ваш адрес.
К жалобе нужно приложить следующие бумаги:
- ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении (если 10-дневный срок с момента получения постановления пропущен);
- копия постановления по делу об административном правонарушении (с двух сторон);
- дополнительные материалы, подтверждающие информацию, изложенную в жалобе: фото и видео, копии документов и т.п.
Верните деньги!
Что делать, если автовладелец оплатил штраф не глядя, а потом понял, что мог бы этого не делать? Уплаченную сумму можно вернуть, подав заявление на имя начальника подразделения ГИБДД, отправившего постановление о нарушении.
Вернуть оплаченный успешно обжалованный штраф можно также онлайн – на портале "Автокод". Список дополнительных документов тот же, только вместо бумаг нужно приложить к заявке их сканы.
Что такое "Автокод"?Интернет-портал "Автокод" московские власти запустили в 2014 году. Через него водители могут проверить неоплаченные штрафы и погасить задолженность. Пользователь также может узнать историю автомобиля, который решил приобрести: в каких авариях побывала машина, какие повреждения получила, числятся ли за ней долги.
Кстати, через "Автокод" теперь можно записаться в ГИБДД на регистрацию машины или сдачу экзаменов на права. Автомобилист, решивший обжаловать штраф за парковку, также может записаться на прием в Московскую административную дорожную инспекцию.