Все за МКАД: кому могут запретить въезжать в Москву

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Москва, как один из самых населенных городов мира, сталкивается с серьезными проблемами в сфере экологии. Одной из главных и уж точно самой трудно решаемой является проблема с транспортом, которого в Москве насчитывается 3,2 миллиона. При этом, как заявлял заммэра Максим Ликсутов, 500–550 из них являются для города лишними. То есть это количество автомобилей уличная дорожная сеть просто не может вместить на сегодняшний день.

Всевозможные проекты, реализуемые столичными властями, не могут в полной мере решить проблему с транспортом, и в основном лишь немного уменьшают ее масштабы. Но это совсем не значит, что нужно отказываться от этих проектов и пускать все на самотек. Тем более, что инструментов для нормализации ситуации более чем достаточно. Одним из таких инструментов является деление на экологические стандарты двигателей авто и топлива для них, регулирующие содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Москва активно перенимает мировой опыт в этом направлении, с каждым годом вводя все новые ограничения, как для личного автотранспорта, так и для общественного транспорта с грузовиками. Так, в частности, осенью планируется запретить движение общественного транспорта экологического класса ниже "Евро-3". Об этом 1 июля 2014 года в ходе заседания столичного правительства говорил Сергей Собянин. "Речь идет и о больших автобусах, о междугородних автобусах, а также о маршрутках, которые порой представляют из себя разбитые корыта, небезопасные для граждан и не дающие ничего хорошего экологии города", – заявил тогда Собянин.

M24.ru выяснил у экспертов, как это скажется на экологической ситуации, а также какие проблемы повлечет за собой для региональных перевозчиков.

Евростандарты топлива Стандарт "Евро" на законодательном уровне контролирует уровень выброса вредных газов транспортными средствами с дизельными и бензиновыми двигателями. Стандарт "Евро" на законодательном уровне контролирует уровень выброса вредных газов транспортными средствами с дизельными и бензиновыми двигателями. Cтандарт "Евро-1" ограничивал выброс бензиновым двигателем оксида углерода, углеводородов, оксидов азота. Стандарт "Евро-2" был жестче первого примерно в три раза по требованиям к содержанию в выхлопе углеводородов. В Россию стандарт "Евро-2" пришел осенью 2005 года. Cтандарту "Евро-3" должны соответствовать все автомобили, произведенные в России или привезенные в нее. Этот стандарт в отличие от своих предшественников регулирует выхлоп газов в атмосферу не только бензиновыми, но также и дизельными двигателями. Стандарт сертификата "Евро-3" снижает выбросы по сравнению с "Евро-2" на тридцать-сорок процентов. Cтандарт "Евро-4" введен в Евросоюзе начиная с 2005 года. В России ввели этот стандарт с 2010 года. Он должен сделать выброс в атмосферу вредных веществ на 40 процентов меньше, чем при стандарте сертификата "Евро-3".





Это решение вряд ли вызовет громкий резонанс среди горожан, которые в большинстве своем традиционно приветствуют любое ужесточение на передвижение транспорта, а вот транспортным компаниям, прежде всего, областным, придется серьезно поломать голову. Ведь под запрет на въезд также попадает МКАД – основная артерия для транзитных перевозок. Встал вопрос и о возможном снижении туристического потока в столицу.

Но это все-таки вопросы, которые совершенно не сопоставимы по масштабам с проблемой экологии города. Так считает глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, по мнению которого планируемые ограничения – безальтернативная мера, которая рано или поздно будет применена.

"Москву можно приравнять к таким мегаполисам как Нью-Йорк, Лондон и другим. По количеству квадратных метров дорог – Москва очень сконцентрированный город, в котором самая большая проблема – это загазованность и экологическая составляющая в целом. Мы любим автомобили, но мы должны понимать, что они нас убивают. И не только нас. Здесь нужно говорить не только о повышении класса двигателей, но и повышении класса топлива. Для Москвы это самая актуальная тема. Все остальное, мусоросжигательные заводы, например, даже в тройку не входят. Самое важное – это авто", – отметил Канаев.

Он также высказал идею, в качестве одной из мер, выдавать людям с ограниченной возможностью за счет бюджета электромобили. Что касается туристического потока, то с ним, по словам Канаева, не должно возникнуть проблем.

"Южный автовокзал вынесли за пределы МКАД. Уже создали перехватывающие парковки для тех, кто приезжает из других регионов. Я сам этой проблемой занимался. Три года как мы бьемся с господином Ликсутовым, и требуем, чтобы предварительно были разрешения, а потом уже запреты. Точно так и по автобусам. Это была большая проблема раньше. Сейчас такой проблемы нет", – заявил Канаев.

Глава Федерации автовладельцев также напомнил, что компаниям, которые переходят на экологический стандарт "Евро4"/"Евро-5" выдавали лицензию на 7 лет. "Да, запретят "Евро-4", но останется "Евро-5". Так будет, потому что это Москва. Этими автобусами можно будет пользоваться в регионах, где города не задыхаются. Москва задыхается. 90 с лишним процентов загрязнений – это автомобили. Это самая серьезная проблема", – добавил он.

Антон Кульбачевский – об экологической стратегии Москвы

Не менее категоричную оценку ситуации с перевозками дал научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин. По его словам, единственные "туристы", на которых может сказаться данное ограничение – это люди с южных регионов России, которых привозят в Москву на нелегальных автобусах. Но в данном случае ограничения пойдут только на пользу.

Он также напомнил, что департамент природопользования и окружающей среды решение такого рода уже анонсировал. "У них есть целая программа "Чистый город". Это просто очередной административный шаг по исполнению экологической доктрины города. У крупных перевозчиков, как у муниципального "Мосгортранса", так и у частного, транспортных средств такого класса просто уже физически нет. Они давно уже все новое купили. Ну а кто этого не сделал... По Москве нельзя ездить на ведрах с гайками", – добавил Блинкин.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Отметим, что об обновлении парка автобусов недавно говорил Максим Ликсутов. По его словам, с 2010 года парк наземного городского транспорта обновился на 75 процентов. За это время было закуплено около пяти тысяч автобусов. Кроме того, гендиректор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов ранее сообщал, что порядка 80 процентов парка – это автобусы с низким уровнем пола. 70 процентов автобусов оснащены системой кондиционирования. При этом "Мосгортранс", а также все добросовестные коммерческие перевозчики, которые работают на столичных маршрутах, уже перешли на стандарт "Евро-4".

Еще один показательный момент – голосование в проекте "Активный гражданин". Подавляющее большинство жителей города, принявших участие в соответствующем опросе, поддержали идею ограничения въезда автобусов экологического класса ниже "Евро-3" в пределы МКАД. Так, 86 процентов опрошенных москвичей высказались за запрет. Не поддержали идею 7,3 процента участников опроса. Остальные 6,6 процента горожан затруднились с ответом на данный вопрос. Голосование проходило с 11 по 20 июня 2014 года. Всего в данном опросе приняли участие около 50 тысяч человек.

Это далеко не первые шаги, направленные на улучшение экологической ситуации в Москве. Так, с 1 января 2013 года Москва окончательно перешла на топливо экологического класса "Евро-4", в то время как на российских заправках запретили продавать топливо ниже "Евро-3". Сейчас уже стандарт "Евро-4" применяется повсеместно, и, более того, планируется, что со следующего года единственным бензином, разрешенным к обороту на российском рынке, станет "Евро-5".

Впрочем, с этим не согласна Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая считает, что оборот бензина "Евро-4" следует продлить на следующий год. С такой просьбой ведомство Игоря Артемьева может обратиться в правительство, поскольку есть риски недопроизводства бензина "Евро-5". Позднее министр энергетики Александр Новак сообщил, что вопрос о том, сохранять или нет оборот Евро-4 со следующего года, будет решаться ближе к осени. Пока же министерство прорабатывает возможные последствия.

Стандарт "Евро-6" В Европе с 1 сентября текущего года начинает действовать новая версия экологического стандарта – "Евро-6", которая должна была вступить в силу еще 31 декабря 2013 года. Но тогда еврокомиссия из-за неготовности производителей сдвинула срок на полтора года. Введение нового стандарта, означает, что все автомобили не соответствующие ему снимаются с производства и продажи. В Европе с 1 сентября текущего года начинает действовать новая версия экологического стандарта – "Евро-6", которая должна была вступить в силу еще 31 декабря 2013 года. Но тогда еврокомиссия из-за неготовности производителей сдвинула срок на полтора года. Введение нового стандарта, означает, что все автомобили не соответствующие ему снимаются с производства и продажи. Так, концерн Volkswagen Group снял с производства две модели Touareg, а Porsche перестал выпускать модель Cayenne. В Германии они уже не доступны для покупки. Все три модели имеют турбодизельные моторы. И скорей всего, это далеко не полный список автомобилей на дизельном топливе, которые не подойдут под нормы стандарта "Евро-6". Действие стандарта распространяется на все 28 стран Евросоюза, а также на особые территории, находящиеся вне Европы, но принадлежащие членам ЕС. На сегодняшний день регламент "Евро-6" предусматривает выброс не более 120–130 грамм углекислого газа на километр пути вместо ранее разрешенных 158. Поэтому, чтобы достичь требований грядущего нового стандарта, необходимо будет серьезно постараться.



На данный момент в Москве действует запрет на въезд в пределы Третьего транспортного кольца (ТТК) для грузовиков ниже "Евро-2", но для МКАД экологических ограничений пока нет. Некоторые ограничения введены только для транзитных большегрузов массой более 12 тонн. Одновременно с ограничением на въезд автобусов планировалось распространить запрет для грузовиков экологического класса ниже "Евро-2" на МКАД, а в пределы ТТК запретить въезжать фурам ниже "Евро-3". Однако позже власти Москвы отложили оба запрета на год – до 1 сентября 2016 – в рамках антикризисных мер.

Чем вредны выхлопные газы грузовых автомобилей

Еще одно нововведение – дорожный знак "Грязный выхлоп", ограничивающий проезд неэкологичных автомобилей в определенные районы. Как сообщил замминистра транспорта Николай Асаул, федеральное правительство утвердит его в ближайшее время. "Постановление правительства, позволяющее регионам ограничивать движение автомобилей по экологическому классу, уже готово и согласовано. Его могут принять уже в конце августа, но, скорее всего, примут в первой половине сентября", – сказал Асаул.

По словам чиновника, регионы смогут сами определять места, в которые будет запрещено въезжать определенным категориям автотранспорта. При этом штраф за проезд под запрещающий знак может составить 10 тысяч рублей. Кроме того, замглавы Минтранса считает, что в экологических маркировках, которые предлагалось размещать на транспорте, нет необходимости, так как информация об эко-классе и так записана в ПТС.

Виды новых знаков

Идею размещать эко-маркировку на транспортных средствах высказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. По его словам, существующий опыт можно было бы перенять у европейских стран, где производители автомобилей и дилеры обязаны информировать потребителей о нормах расхода топлива и уровнях выброса углекислого газа всех новых моделей легковых машин.

Информация размещается на этикетке, прикрепляемой к автомобилю, в руководстве по эксплуатации, на стендах в автосалонах и в рекламных материалах. Министр отметил, что пилотной зоной для проекта мог бы стать центр Москвы.