Вечером в среду Москва встала в 10-балльных пробках

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В среду вечером в Москве образовались многокилометровые заторы, которые сервис "Яндекс.Пробки" оценил в 10 баллов.

Длинный затор образовался на внутренней стороне МКАД от Рублево-Успенского до Алтуфьевского шоссе. Кроме того, серьезные затруднения наблюдаются на участке от Ярославского до Носовихинского шоссе. Также стоит отрезок кольцевой от Варшавки до Ленинского проспекта.

На внешней стороне МКАД крупный затор протянулся от Молодогвардейской улицы до Киевского шоссе. Также стоит участок от улицы Поляны до Каширского шоссе.

Внешняя сторона Садового кольца стоит от Зубовской улицы до 1-й улицы Ямского Поля. Внутренняя сторона практически целиком замкнулась в пробке. Также стоят практически все улицы в пределах Садового кольца.

Серьезные заторы наблюдаются на ТТК и на большинстве вылетных магистралей.

В городском департаменте транспорта москвичей призвали отказаться от использования личных авто и по возможности пересесть на общественный транспорт в связи со снижением скоростей и увеличением числа аварий на дорогах в последние часы.