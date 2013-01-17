Из-за снегопада в городе возникли многокилометровые пробки

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Вечером 17 января Москва встала в многокилометровых пробках из-за непрекращающегося снегопада. Сервис "Яндекс.Пробки" оценивает загруженность дорог в 9 баллов.

Сложная ситуация на Третьем транспортном кольце – большой затор от Стромынки до Хорошевского шоссе. На внешней стороне МКАД большая пробка от Можайского шоссе до Профсоюзной улицы. Скорость машин здесь около 10 км/ч.

Практически встали машины на Садовом кольце. Движение затруднено мелкими авариями, сообщает телеканал "Москва 24".

Плотный поток машин в сторону области на Ярославском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ожидается, что снегопад продлится до 10 часов вечера и станет самым сильным в Москве с начала зимы. По прогнозу специалистов центра погоды "Фобос", снег будет идти и ночью.

Столичные власти призывают водителей временно воздержаться от поездок на автомобилях и пересесть на общественный транспорт в связи с ухудшением погодных условий.