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Москва 24

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Происшествия

16 августа 2014, 10:27

На 69-м километре МКАД перевернулась фура

МКАД фуры авария дтп

На 69-м километре МКАД перевернулась груженая фура

В ночь на субботу, 16 августа, на 69-м километре МКАД перевернулась груженая техникой фура. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Как сообщают очевидцы, длинномер подрезал черный внедорожник, который скрылся с места происшествия. Водитель грузовика увел машину в сторону обочины, но не смог удержать равновесия.

"Водитель – профессионал. У него слева другая машина шла с ребенком. Мы ехали медленно и все это видели. И он ушел от столкновения. Сам, конечно, пострадал, но, слава богу, никого больше не зацепил", - рассказал очевидец аварии.

В салоне грузовика находились водитель и экспедитор. Прибывшие на место спасатели оперативно извлекли последнего. С переломом руки его доставили в больницу.

Водителя фуры зажало между землей и отбойником кольцевой. По словам очевидцев, спасатели через два часа работы смогли обеспечить доступ врачей к заблокированному водителю. Все это время, несмотря на многочисленные переломы, мужчина был в сознании.

Причины и виновника ДТП установит следствие. Движение в районе аварии на внешней стороне МКАД затруднено.

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