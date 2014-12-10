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10 декабря 2014, 19:48

Участок МКАД от Верхних Полей до Бесединского моста реконструируют

МКАД дороги реконструкция проекты стройкомплекс Москвы ремонты строительство и реконструкция

Фото: M24.ru

Участок МКАД от улицы Верхние Поля до Бесединского моста через Москву-реку реконструируют, сообщает пресс-служба департамента строительства.

В ходе работ там построят боковые проезды, разворотную эстакаду, тоннель под улицей Верхние Поля и дополнительные съезды к торговому центру "Белая дача" и рынку "Садовод".

Эстакады также построят с внешней стороны МКАД на улице Верхние Поля и с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Надземный пешеходный переход демонтируют, вместо него появятся три подземных перехода.

На развязках МКАД построят дополнительные разгонные полосы

Соответствующий конкурс на выполнение ремонтных работ объявлен столичным департаментом строительства. Проектирование объекта должно быть завершено через 6 месяцев с момента заключения госконтракта.

Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе запланировано на 17 декабря 2014 года.

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Ранее M24.ru сообщало, что московскую кольцевую автодорогу ждет масштабная реконструкция. Работу над проектом по реорганизации движения на МКАД столичные власти подготовят к концу 2015 года.

"Мы уже на каждый участок подготовили проектное решение. Я думаю, что до конца 2015 года мы закончим всю эту работу", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В первую очередь планируют переделать съезды к крупным торговым центрам. Так, на 24 километре МКАД может появиться еще один съезд к торгово-развлекательному комплексу "Вегас", а возле Выставочного центра - два выезда на обе стороны кольцевой автодороги.

Кроме того, новый выход могут построить на Звенигородское шоссе и старую Волокаламку. Часть строительства оплатит город, часть - собственники магазинов и кафе, расположенных вдоль МКАД.

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