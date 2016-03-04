Форма поиска по сайту

Новости

04 марта 2016, 14:30

Город

Двое рабочих погибли при падении в колодец на МКАД

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Двое рабочих погибли при падении в колодец на западе столицы, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел на 55-м километре МКАД. Как добавляет "Интерфакс", двое рабочих проводили ремонт в подземном коллекторе.

Однако во время ремонта мужчины отравились метаном, упали в колодец и погибли. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранительные органы.

Согласно открытым источникам информации, по данному адресу находится строительный рынок "Кунцево-2".

