МИД РФ прокомментировал вступление Черногории в НАТО

Фото: m24.ru/Роман Балаев

МИД РФ выразил сожаление о решении Черногории вступить в НАТО. В российском ведомстве отметили, что власти страны "не прислушались к голосу разума".

"В связи с парламентским решением 28 апреля о вступлении Черногории в НАТО с глубоким сожалением должны констатировать, что нынешнее руководство страны и его западные покровители все же не прислушались к голосу разума и совести", – отмечается в заявлении.

Ранее депутаты парламента Черногории проголосовали за вступление страны в Североатлантический альянс. За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 46 депутатов из 81.

Оппозиция, выступавшая против присоединения к военному блоку, в момент голосования проводила акцию протеста у стен здания.