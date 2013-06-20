Заявки на участие в ярмарках будут принимать по интернету и в МФЦ

Фото: ИТАР-ТАСС

Заявления на участие в ярмарках выходного дня будут принимать через портал госуслуг и в многофункциональных центрах. Ориентировочно услуга должна заработать уже в августе, рассказал замглавы департамента торговли и услуг Дмитрий Краснов.

По его словам, желающие смогут подавать заявку на три месяца, а также на каждый торговый период, который состоит из трех дней. Таким образом, процедура подачи заявок становится прозрачной - участнику присваивается порядковый номер.

"Мы делаем этот порядок более прозрачным. Теперь на каждой площадке будет формироваться конкурентная среда. Мы предполагаем, что получим некую сбалансированную площадку, увеличим количество тех, кто может обратиться туда, а также поборемся с монополизацией площадок", - отметил Дмитрий Краснов.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента территориальных органов исполнительной власти, число площадок под ярмарки выходного дня к концу года планируется увеличить вдвое - примерно до 300.