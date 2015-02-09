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9 февраля, 13:10

Центр госуслуг появится у станции метро "Свиблово"

МФЦ проекты тпу Свиблово Мои документы строительство и реконструкция

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

У транспортно-пересадочного узла "Свиблово" на северо-востоке города появится многофункциональный центр госуслуг, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Проект планировки предусматривает обустройство остановок общественного транспорта с навесами и объектами обслуживания, подземных пешеходных переходов, реорганизацию дорожно-уличной сети и общее благоустройство территории", – рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Кроме того, в районе ТПУ появится гостиница с парковкой на 30 машино-мест. На первом этаже гостиницы и планируется разместить межрайонный центр государственных услуг "Мои документы". Сейчас в районе Свиблово работает один МФЦ, расположенный в Игарском проезде.

Отметим, на сегодняшний день во всех округах Москвы работают более 100 центров госуслуг, 7 из них оформлены в новом стиле "Мои документы". Они предоставляют 151 услугу и свыше 200 видов документов. Ежедневно центры госуслуг обслуживают более 60 тысяч посетителей.

Как записаться в МФЦ онлайн

Найти свой МФЦ, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

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Напомним, постепенно МФЦ будут переходить на работу под новым брендом "Мои документы", включающий единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников и так далее.

Осенью у столичных МФЦ появились единые правила – "Московский стандарт госуслуг". Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения предложили участники краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг", который проходил летом 2014 года.

Сюжеты: Госуслуги в Москве Пересадочные узлы Москвы: где и к какому сроку

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