Посетителям МФЦ предложили принять участие в городских референдумах

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Теперь москвичи могут принять участие в городских референдумах в многофункциональных центрах (МФЦ), сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.



Проголосовать можно одновременно с получением любой государственной услуги в 71 из 93 столичных многофункциональных центров.

До конца июля эта услуга появится во всех МФЦ города. Голосование будет проводиться на устройствах, которые используются для оценки качества обслуживания посетителя.

Голоса, поданные через МФЦ, будут учитываться как анонимные, и за них нельзя будет получить баллы. Также там будут проводиться только общегородские референдумы.

Тем, кто хочет получать баллы за пройденные опросы или участвовать в локальных референдумах, нужно зарегистрироваться на сайте проекта или установить мобильное приложение.

Уже сейчас горожане смогут высказаться о судьбе Шуховской башни, прездновании Дня города, дереве-символе Москвы и так далее.

За полтора месяца работы в приложении было проведено более 40 опросов. Среди них - функциональное назначение павильонов ВДНХ, предоставление мест в детских садах приезжим, дополнительные услуги проката спортивного инвентаря в парках и др.

Как работает приложение "Активный гражданин"

Напомним, на прошлой неделе по итогам референдума было принято решение о запрете въезда в Москву автобусов экологического класса ниже Евро-3. Об этом на заседании столичного правительства заявил Сергей Собянин. Въезд этим автобусам ограничат с 1 сентября.

Автобусам с экоклассом ниже Евро-3 запретят въезд в Москву - Собянин

Мобильное приложение "Активный гражданин" представляет собой систему электронного голосования, которая позволяет проводить опросы среди горожан.

Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. За участие в опросах респонденты получают баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные баллы можно обменять на городские услуги: велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи.