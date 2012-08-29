Пожар в пекарне новой Москвы унес жизни двух человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В деревне Картмазово, находящейся на новой территории Москвы, 29 августа произошел пожар. В результате погибли два человека.

Как сообщает МЧС России, в 7 часов 13 минут в пожарную службу поступило сообщение о том, что в деревне горит двухэтажная пекарня. Прибывшие пожарные и спасатели установили, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Сотрудники экстренных служб смогли спасти из горевшего здания шесть человек, которые получили травмы различной степени тяжести. Под завалами здания были обнаружены тела двух погибших, личность и возраст которых выясняются.

Сам пожар был ликвидирован в 8 часов 50 минут. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются дознавателями ГУ МЧС по Москве.

Напомним, также два человека погибли утром в пожаре в подмосковных Мытищах. Там горел жилой дом № 37 на Силикатной улице. В одной из горевших квартир найдены тела мужчины и женщины, личности которых устанавливаются.