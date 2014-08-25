Пожар площадью 2000 кв. метров на складе в Мытищах потушили

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Крупный пожар площадью 2000 квадратных метров на складе в Мытищах потушен. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Подмосковья.

Вслед за локализацией возгорания, которое было зафиксировано поздно вечером в минувшее воскресенье, а утром в понедельник в 06:20 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

На месте происшествия были задействованы 94 человека и 25 единиц техники.

Напомним, что горел склад в Мытищах по адресу: Осташковское шоссе, строение 1 "Б". Площадь возгорания составляла 2000 квадратных метров. Объявлялся повышенный ранг вызова на пожар. На месте происшествия создавался штаб пожаротушения. Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену в 20.35 в воскресенье.