21 апреля 2015, 01:08

На юго-востоке столицы произошел пожар в здании гостиницы

Фото: moscow.mchs.ru

На юго-востоке Москвы произошел пожар в гостинице, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

В понедельник в 22.18 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Велозаводская, дом 13, строение 2, где происходило возгорание на последнем этаже пятиэтажного здания гостиницы.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 22.21. В ходе проведения разведки и тушения пожара с помощью автолестницы были спасены три человека и 240 человек эвакуированы.

Возгорание ликвидировано, его площадь составила около 20 квадратных метров. После ликвидации пожара за медицинской помощью обратился один человек, которому была оказана помощь на месте.

