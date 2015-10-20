Человек пострадал при пожаре в Пушкинском районе Подмосковья

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В одном из частных домов в Подмосковье произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. В результате пострадал человек.

Сообщение о пожаре по адресу Московская область, Пушкинский муниципальный район, улица Верхняя Слободка поступило в 05.55. В 07.55 возгорание ликвидировали. На тушение пожара привлечено 3 единицы техники и 11 человек. Дополнительной информации о пострадавшем не сообщается.

Горожан просят соблюдать правила пожарной безопасности, и в случае необходимости обратиться в МЧС по телефону доверия 8(498)-505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 112 или 101.

Напомним, в ночь на понедельник на улице Зорге на севере столицы произошло возгорание трех стоящих в ряду гаражей. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. После того как огонь был потушен, спасатели провели разведку гаражей. В одном из них находился бесхозный автомобиль, в салоне которого специалисты обнаружили погибшего человека. По предварительным данным, погибший был бездомным.