При пожаре в Егорьевске погибли четырнадцать гастарбайтеров

Страшная трагедия произошла сегодня днем в подмосковном Егорьевске. Пятнадцать человек сгорели заживо при пожаре в здании пошивочного цеха. В настоящий момент открытый огонь ликвидирован, пожарные продолжают разбор завалов
Днем 11 сентября произошел пожар в одном из зданий в подмосковном Егорьевске по улице Парижской коммуны, д. 1 Б. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, в горевшем помещении были найдены тела десяти человек, позже число погибших выросло до четырнадцати. Их личности сейчас устанавливаются.
Пожар произошел в пошивочном цехе, погибли нелегальные мигранты, которые шили одежду, сообщает "Интерфакс". По уточненным данным, все они родом из Вьетнама.
Пожарным удалось вывести из огня еще четырех человек, их госпитализированы.
Ссылки по теме