При пожаре в Егорьевске погибли четырнадцать гастарбайтеров

Страшная трагедия произошла сегодня днем в подмосковном Егорьевске. Пятнадцать человек сгорели заживо при пожаре в здании пошивочного цеха. В настоящий момент открытый огонь ликвидирован, пожарные продолжают разбор завалов

Днем 11 сентября произошел пожар в одном из зданий в подмосковном Егорьевске по улице Парижской коммуны, д. 1 Б. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, в горевшем помещении были найдены тела десяти человек, позже число погибших выросло до четырнадцати. Их личности сейчас устанавливаются.

Пожар произошел в пошивочном цехе, погибли нелегальные мигранты, которые шили одежду, сообщает "Интерфакс". По уточненным данным, все они родом из Вьетнама.

Пожарным удалось вывести из огня еще четырех человек, их госпитализированы.