В горах Кабардино-Балкарии спасли московскую туристку

ИТАР-ТАСС

В горах КБР спасли москвичку, которая 9 августа сломала ногу на леднике Джайлык, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского регионального центра МЧС.

Женщина совершала восхождение на ледник высотой 3784 м в составе туристической группы из Москвы, когда случилось несчастье.

Пострадавшую спустили на землю на вертолете. Первую медицинскую помощь москвичка получила в поселке Терскол, затем женщину отправили в больницу города Тырныауз.

Напомним, аналогичный инцидент произошел в конце июля в горах Республики Алтай. У перевала Мрачный на леднике Оштул-Ойры Кош-Агачского района, сорвавшись со скалы, разбился турист из Москвы.

Пострадавший получил серьезные травмы и скончался до прибытия на место происшествия спасателей.