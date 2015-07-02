McDonald's на Большой Серпуховской улице закрыли из-за пожара

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Ресторан McDonald's на Большой Серпуховской улице закрыли до конца дня из-за пожара на заднем дворе. Сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря компании Светлану Полякову.

"На общем заднем дворе произошел пожар. Для безопасности посетителей и работников мы закрыли ресторан и выясняем причины", – сказала она.

По графику ресторан должен работать до полуночи.

В свою очередь пресс-служба столичного управления МЧС сообщает, что в настоящий момент возгорание ликвидировано. До прибытия спасателей из помещения ресторана были эвакуированы около 100 человек. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Напомним, в конце мая пожар произошел в кафе, расположенном в центре Москвы. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. А месяцем ранее спасателям понадобилось более пяти часов, чтобы справиться с пожаром в офисном центре на Дербеневской набережной, где также загорелось кафе.