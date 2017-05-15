Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая 2017, 15:27

Экономика

Московский НПЗ восстановит работу в течение 2–3 суток

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефть" восстановит работу в течение 2–3 суток. Его остановка не повлияет на топливообеспечение в столице. Об этом сообщили в Минэнерго, передает ТАСС.

МНПЗ приостановил прием нефти с 14 мая. На заводе продолжаются пуско-наладочные работы после завершения плановых мероприятий по модернизации установок каталитического крекинга и первичной переработки нефти. В ходе тестирования автоматической системы безопасности была остановлена установка получения серы. Система сработала штатно.

На МНПЗ идут работы в рамках программы модернизации предприятия. В результате выполненных работ на 20 процентов увеличится мощность установки каталитического крекинга, которая предназначена для производства компонентов высокооктановых бензинов экологического стандарта Евро-5. Кроме того, на 16 процентов вырастет эффективность ключевого объекта завода – установки первичной переработки нефти, которая обеспечивает подготовку сырья к дальнейшему производству товарных нефтепродуктов.

МНПЗ Минэнерго городское хозяйство приостановка работы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика