В "Лужниках" создадут семь досмотровых зон к ЧМ-2018

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

На организацию системы безопасности "Лужников" к ЧМ-2018 выделят более двух миллиардов рублей, сообщил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, вся территория стадиона поделена на определенные зоны – технические, для прессы, гостевые, и у каждой зоны существует свой периметр безопасности. Всего предполагается создать семь основных пунктов досмотра, а также дополнительные пункты досмотра со стороны входа в метрополитен.

Что будет в новых "Лужниках"

Также будет установлено несколько сотен камер видеонаблюдения. "Наша задача пропускать в час на территорию "Лужников" 68 тысяч зрителей и 1 тысячу автомобилей с полным досмотром. Это очень мощная задача", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Заммэра добавил, что система безопасности, созданная к ЧМ-2018, продолжит функционировать и после его окончания.

Напомним, реконструкция стадиона "Лужники" ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе состоятся церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

В результате количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.

Цвет трибун – бордовый с золотыми вкраплениями – выбрали в августе прошлого года после голосования в "Активном гражданине", в котором приняли участие 137 тысяч москвичей.