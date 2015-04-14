При реконструкции "Лужников" используют отечественные стройматериалы – Хуснуллин

Фото: M24.ru

Большая часть строительных материалов, использующихся при реконструкции Лужников, – отечественного производства. Об этом рассказал заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Программа импортозамещения была подготовлена заранее и успешно реализуется во всех сферах строительства, в том числе и при реконструкции Лужников", – заявил Хуснуллин.

Зарубежные материалы предполагалось использовать при монтаже инженерных систем, однако сейчас специалисты изучают возможность использования российских аналогов.

Большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершить работы планируется в 2017 году. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля. Игры первенства планеты также пройдут на другом столичном стадионе – "Открытие Арене".

Так, на территории спорткомплекса "Лужники" появился информационный центр в виде огромного футбольного мяча. Он сможет принимать не только делегации ФИФА, регулярно посещающие арену для осмотра хода реконструкции, но и всех желающих. Уже в скором времени информационный центр начнет свою работу.

Напомним, в ходе реконструкции число мест на стадионе "Лужники" увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ – порядка 2,5 тысячи мест.

Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов – корпоративных лож повышенной комфортности.