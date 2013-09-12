Форма поиска по сайту

12 сентября 2013, 15:29

Спорт

Трехдневная репетиция эстафеты олимпийского огня завершилась в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичных "лужниках" завершилась трехдневная репетиция эстафеты олимпийского огня. Об этом сообщил президент оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрий Чернышенко.

"Три дня на всей территории комплекса в полном боевом режиме, со сменой факелоносцев, мы репетировали прохождение этапов эстафеты и передачу огня. Отработали там все нештатные ситуации, чтобы убедиться, что олимпийский огонь не погаснет", - рассказал Чернышенко.

Олимпийский огонь Игр-2014 будет зажжен в древней Олимпии 29 сентября. Эстафета огня будет длиться 123 дня и пройдет более 3 тысяч российских городов, пишет ИТАР-ТАСС.

Как подчеркнул Чернышенко, "проект эстафеты олимпийского огня" сопоставим с самой Олимпиадой, а по количеству задействованных волонтеров, которых будет более 20 тысяч, может быть, и превосходит.

Сюжет: Олимпийский огонь в Москве
Лужники Сочи-2014 Олимпийский огонь

