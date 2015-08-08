Марат Хуснуллин провел экскурсию по стройплощадке стадиона "Лужники"

На стройплощадке стадиона "Лужники" проходит день открытых дверей

В субботу все желающие могут попасть на стройплощадку стадиона "Лужники", сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы. День открытых дверей проходит с 12.00 до 18.00. Мероприятие приурочено ко Дню строителя.

Первую экскрсию для москвичей провел заммэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин. Глава Стройкомплекса рассказал о том, какие именно работы уже выполнены в рамках реконструкции арены, что делается сейчас и что еще предстоит сделать в рамках подготовки Лужников к приему матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Реконструкция стадиона "Лужники" ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе состоятся церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

В результате количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.

Цвет трибун – бордовый с золотыми вкраплениями – выбрали в августе прошлого года после голосования в "Активном гражданине", в котором приняли участие 137 тысяч москвичей.