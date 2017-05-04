Двуязычная навигация появится на стадионе "Лужники"

Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы

Элементы навигации на русском и английском языках начнут устанавливать на территории "Лужников" в июне, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Всего до конца 2017 года там появится около 350 указателей – табличек, вывесок, карт, стел и других конструкций.

Территория “Лужников” составляет около 150 гектаров, что делает навигационный проект одним из самых крупных на отдельно взятом объекте, рассказали в пресс-службе стадиона.

Элементы навигации украсят символом спортивной арены – кольцом из пяти ласточек. В дизайне конструкций будут преобладать синий и белый цвета.

Безымянные площади получили новые названия, чтобы гостям стадиона было проще ориентироваться. Кроме того, часть старых названий изменена на более понятные. Престижная аллея стала Фестивальной площадью, так как там планируется проводить фестивали и большие городские праздники.

Указатели уже протестировали на Лужнецкой набережной осенью и зимой 2016 года. Элементы навигации успешно пережили столичный сезон непогоды.