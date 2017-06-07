Три женщины напали с ножом на сотрудницу детсада в Лондоне

Фото: AP/Kirsty Wigglesworth

Три женщины напали с ножом на сотрудницу детского сада в Лондоне, ранив ее, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Скотленд-ярд.

Нанесенное женщине ножевое ранение не представляет опасности для ее жизни. Уточняется, что инцидент не рассматривается как "связанный с терроризмом".

Нападение произошло в северной части британской столицы. Три молодые девушки неожиданно напали на сотрудницу детского сада, когда она шла на работу. Как рассказали очевидцы, нападавшие повалили женщину на землю и начали пинать ее ногами, выкрикивая при этом фразы, в которых упоминался Аллах. Одна из нападавших выхватила нож и порезала руку женщины.

С места преступления нападавшие скрылись после того, как на помощь к раненой бросился мужчина.