Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля 2017, 14:33

В мире

Утерянные концертные записи Боба Марли обнаружены в Лондоне

Фото: bobmarley.com

Записи легендарного исполнителя регги Боба Марли были найдены в подвале отеля в Kensal Rise на северо-западе Лондона. Об этом сообщает издание Telegraph.

Картонная коробка с 13 бобинами пролежала в подвале дома более сорока лет. Состояние записей удовлетворительное, и вопреки существенным повреждениям их удалось восстановить. Реставрацию инициировал английский бизнесмен, активный поклонник Боба Марли Джо Гатт. Размер вложений в этот процесс составил более 25 тысяч фунтов.

На десяти лентах оказались концертные выступления The Wailers в Лондоне и Париже.

Лондон регги Боб Марли новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика