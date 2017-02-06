Утерянные концертные записи Боба Марли обнаружены в Лондоне

Фото: bobmarley.com

Записи легендарного исполнителя регги Боба Марли были найдены в подвале отеля в Kensal Rise на северо-западе Лондона. Об этом сообщает издание Telegraph.

Картонная коробка с 13 бобинами пролежала в подвале дома более сорока лет. Состояние записей удовлетворительное, и вопреки существенным повреждениям их удалось восстановить. Реставрацию инициировал английский бизнесмен, активный поклонник Боба Марли Джо Гатт. Размер вложений в этот процесс составил более 25 тысяч фунтов.

На десяти лентах оказались концертные выступления The Wailers в Лондоне и Париже.