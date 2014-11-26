"Зенит" обыграл "Бенфику" в матче Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Санкт-петербургский "Зенит" одержал вторую победу в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Андре Виллаша-Боаша на своем поле одолели лиссабонскую "Бенфику" - 1:0.

Матч прошел в упорной борьбе при практически полном отсутствии опасных моментов. Победу хозяевам принес гол Мигеля Данни на 79-й минуте встречи.

Португалец откликнулся на передачу Халка и с пяти метров расстрелял ворота гостей. Голкипер "Бенфики" был бессилен помочь своей команде.

Таким образом, "Зенит" набирает 7 очков и поднимается на вторую строчку турнирной таблицы группы С.

Для того, чтобы гарантировать себе место в весенней стадии Лиги чемпионов петербуржцам необходимо обыгрывать "Монако" в последнем матче группового этапа. Впрочем, "сине-бело-голубым" может хватить и ничьей, если монегаски сегодня не выиграют у "Байера".