Московский "Спартак" обыграл "Бенфику" в матче Лиги чемпионов

По итогам встречи "Спартак" одержал первую победу в групповом турнире Лиги чемпионов, обыграв португальскую "Бенфику" со счетом 2:1. После двух предыдущих поражений от "Барселоны" и "Селтика" красно-белые сохранили шансы на выход в плей-офф европейского клубного турнира

В "Лужниках" состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между "Спартаком" и португальской "Бенфикой". Победу в противостоянии одержали хозяева поля, что позволило им уйти с последнего места в таблице.

Предматчевые расклады были таковы, что подопечным Унаи Эмери для продолжения борьбы за путевку в следующий раунд Лиги чемпионов нужно было обязательно выигрывать у португальцев. В противном случае о продолжении лигочемпионской кампании в следующем сезоне можно было забыть.

"Спартак" начал игру так, словно в стартовом составе команды на поле "Лужников" вышли не одиннадцать футболистов, а человек пятнадцать. Уже на первой минуте Динияр Билялетдинов мог открыть счет в матче, но здорово сыграл голкипер "Бенфики" Артур.

Но спустя две минуты и Артур был бессилен. Голевую атаку начал все тот же Билялетдинов, перехвативший пас кого-то из защитников португальцев, продолжил Хурадо, а завершил в роли заправского форварда Рафаэл Кариока, катнувший мяч мимо вратаря. Забивать голы - не основная задача Кариоки, в последний раз его фамилия появлялась на табло очень и очень давно, но у него есть талант забивать в самые важные моменты. Отличился Кариока в матче с "Зенитом", который в итоге предопределил судьбу серебряных медалей прошлого сезона, смог забить и здесь.

"Спартак" не успокоился на достигнутом и продолжал атаковать. Каким-то удивительным образом не забил Ари - мяч после его удара с двух метров попал в перекладину и отскочил в поле.

Пока "красно-белые" отчаянно транжирили голевые моменты, "Бенфика" не теряла времени и сумела сравнять счет. В ситуации, когда ничто не предвещало беды, ошиблись защитники (Кариока и Сухи), не вышел на перехват мяча Ребров, и Лима с пары метров переправил снаряд в ближний угол ворот москвичей.

"Спартак" немедленно прибавил и прижал португальцев к воротам. После подачи углового бил в касание Дмитрий Комбаров, но прекрасную реакцию продемонстрировал Артур. Имелся шанс у Хурадо, но полузащитник не сумел толком попасть по мячу, загубив неплохую возможность.

На 43-й минуте подопечные Эмери снова вышли вперед. Правда, гол забил не кто-то из атакующей линии "Спартака", а защитник Жардел, который таким хитроумным образом не позволил мячу дойти до Ари, но заслуг атакующей линии "Спартака" это не отменяет.

Начало второго тайма также осталось за "красно-белыми", которые под рев трибун кинулись забивать. Неплохие моменты упустили Комбаров и Ари. Бразилец мог стать героем матча, если бы ему удалось забить красивый мяч пяткой, но Артур сумел среагировать и не допустил гол-шедевр.

В середине второго тайма Эмери решил разнообразить игру заменами, поле покинули Жано и Билялетдинов. После ухода первого игра "Спартака" в атаке поблекла, а затем "красно-белые" и вовсе ушли в глухую оборону.

Защита "Спартака" особой крепостью не отличается и регулярно допускает серьезные ошибки. Одна из них могла привести ко второму голу в ворота москвичей, но на счастье болельщиков "красно-белых", Родриго послал мяч выше ворот.

Последние минуты матча прошли при тотальном преимуществе "Бенфики". Португальцы раскатывали мяч перед штрафной "Спартака", а защитники москвичей играли, что называется, "на отбой". Тем не менее, преимущество в один мяч подопечным Эмери удалось удержать.

Эта победа имеет огромное турнирное значение для "Спартака". Поражение или ничья означали бы, что "красно-белым" придется продолжать борьбу не за путевку в финальную стадию Лиги чемпионов, а за третье место, дающее право играть в Лиге Европы. Победа оставляет "Спартаку" неплохие шансы на продолжение борьбы в главном клубном турнире Старого света.

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov