18 марта 2016, 15:35

Спорт

"Боруссия" сыграет с "Ливерпулем" в четвертьфинале Лиги Европы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Фото: liverpoolfc.com

По итогам жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы дортмундская "Боруссия" сыграет с английским "Ливерпулем". Жеребьевка прошла в пятницу в швейцарском городе Ньон.

Испанская "Севилья", действующий обладатель Лиги Европы, сыграет со своими соотечественниками из Бильбао – "Атлетиком".

Кроме того, донецкий "Шахтер" поборется за выход в полуфинал с португальской "Брагой", а другой испанский клуб – "Вильярреал" сразится с чешской "Спартой".

Примечательно, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сыграет против своей бывшей команды, с которой он выходил в финал Лиги чемпионов. Клопп возглавлял "Боруссию" в течение семи лет – с 2008 по 2015 год.

Первые матчи Лиги Европы пройдут седьмого апреля. Ответные поединки состоятся через неделю. Ранее определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов.

Лига Европы Ливерпуль Боруссия новости спорта

