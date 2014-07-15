ЧП в метро: как изменилась схема движения транспорта

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Госавтоинспекция перекрыла часть улиц в Москве из-за аварии на Арбатско-Покровской линии метро, передает пресс-служба ГИБДД.

Ограничено движение транспорта при съезде с Никитского бульвара на Новый Арбат, с Садового кольца на Новый Арбат в сторону области, по Краснопресненской набережной и со Смоленской набережной на Новоарбатский мост.

Кроме того, перекрыто Третье транспортное кольцо в сторону области и съезд на Кутузовский проспект.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения с пониманием отнестись к ситуации и неукоснительно выполнять требования сотрудников ГИБДД.

Напомним, во вторник утром на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, в результате инцидента 11 человек погибли, пострадали около 400, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.