Фигуристка Липницкая выиграла короткую программу в финале Кубка России

Фото: wikimedia.org

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая показала лучший результат в короткой программе в финале Кубка России по фигурному катанию.

Выступление Липницкой на турнире в Саранске судьи оценили в 65,43 балла. Второе место заняла Алена Леонова (64,78), замкнула тройку лидеров Диана Первушкина (62,05).

Произвольную программу фигуристки представят в субботу, 20 февраля.

Юлия Липницкая – российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. На олимпийских играх-2014 она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Также Липницкая – чемпионка Европы 2014 года, серебряный призер чемпионата мира 2014 года, чемпионка мира среди юниоров 2012 года и вице-чемпионка 2013 года.

С 10 февраля 2014 года является заслуженным мастером спорта России, Юлия – одна из самых молодых олимпийских чемпионок в истории фигурного катания, выиграла титул в 15 лет.