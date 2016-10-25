Главную новогоднюю елку страны срубят в Истринском районе Подмосковья

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Столетняя ель из Истринского района Московской области украсит площадь Кремля в новогодние праздники, сообщается на сайте муниципального образования. Дерево растет в Онуфриевском лесу.

Главную новогоднюю ель для прошлых зимних праздников также привезли из этого района. Руководитель администрации Истринского района Андрей Дунаев пообещал, что дереву устроят достойные проводы в Кремль, похожие на те, что состоялись в 2015 году. Тогда на мероприятие приехали дети со всего Подмосковья.

Претендовать на роль главной ели страны может дерево, которому уже исполнилось 100 лет. Кроме того, оно должно быть около 30 метров в высоту, а древесина должна выдерживать перепады погоды. Ветви ели должны быть равномерно распределены.

По статистике, деревья живут не более 110-115 лет, поэтому традиция не наносит вреда экологии. Чтобы сберечь леса, специалисты также отдают предпочтение деревьям, растущим ближе к дорогам.

Дату сруба и транспортировки ели в столицу определят на заседании в администрации Истринского района 26 октября.