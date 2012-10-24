Форма поиска по сайту

24 октября 2012, 14:22

Политика

Последний в сезоне развод кремлевских караулов состоится 27 октября

По традиции торжественная церемония пройдет в полдень субботы на Соборной площади. Зрителям продемонстрируют строевые приемы с оружием и конную карусель

Последняя в 2012 году церемония развода пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади Московского Кремля состоится в субботу, 27 октября.

Церемония развода караулов проводится в Кремле по субботам уже семь лет. Ее организуют в теплое время года - с середины апреля по конец октября. В среднем в год проводится около двух десятков таких выступлений.

Церемония проходит под музыку президентского оркестра, в ней участвуют рота специального караула и почетный кавалерийский эскорт президентского полка. Рота почетного караула около 20 минут демонстрирует строевые приемы с оружием, а кавалеристы - так называемую конную карусель.

Президентский (кремлевский) полк - уникальная воинская часть. Она решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Полк входит в состав ФСО, имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России - верховному главнокомандующему.

