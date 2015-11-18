В Кремле расширят туристическую зону за счет сноса 14 корпуса

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Четырнадцатый корпус Кремля демонтируют, доступная для туристов территория значительно расширится, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на Управделами президента России.

Размещавшийся в здании аппарат администрации президента останется на Старой площади. Идею восстановить исторический облик этого места с возможным восстановлением уничтоженных монастырей в качестве культурных объектов поддержал Владимир Путин.

Решение о демонтаже 14-го корпуса было принято после подготовительных работ и консультаций с представителями Минкультуры, Института археологии РАН и Комиссии России по делам ЮНЕСКО.

Одной из основных задач при выполнении этих работ стала безусловная сохранность других объектов Кремля и соблюдение требований Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного наследия.

Четырнадцатый корпус Кремля – это административный корпус, расположенный между Спасскими воротами и Сенатским дворцом Московского Кремля. Он входит в число строений, образующих Ивановскую площадь.

Здание было построено в 1932–1934 годах и не является памятником архитектуры Московского Кремля. Он также не внесен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.